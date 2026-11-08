Stany Zjednoczone rozszerzają blokadę Iranu na lądowe szlaki handlowe

Amerykańskie siły zbrojne tworzą specjalną grupę operacyjną „Żelazna Brama”, której zadaniem jest zapobieganie przemieszczaniu irańskiej broni, materiałów i technologii objętych sankcjami przez granice lądowe oraz Morze Kaspijskie.

Jednostka będzie stacjonować w Tampie na Florydzie i będzie koordynować działania z innymi amerykańskimi agencjami, w szczególności z Departamentem Skarbu, Departamentem Stanu i Departamentem Sprawiedliwości.

Celem operacji jest odcięcie kanałów dostaw broni i towarów podwójnego zastosowania, a także ograniczenie nielegalnych źródeł dochodów Teheranu.

Grupa operacyjna będzie składać się z około 20 ekspertów cywilnych i wojskowych. Według szacunków Centralnego Dowództwa USA blokada morska uniemożliwiła już Iranowi eksport ropy naftowej o wartości ponad 25 mld dolarów.

Wcześniejsze śledztwo agencji Reuters ujawniło, że Teheran omijał sankcje i ograniczenia morskie, pozyskując sprzęt, materiały wybuchowe i ciężarówki z Rosji, Azji Środkowej i Chin.

Źródło: Reuters

Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały statek handlowy w Zatoce Omańskiej po tym, jak jego cywilna załoga zignorowała wielokrotne ostrzeżenia i kilkakrotnie próbowała przełamać blokadę morską Iranu.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył, że Stany Zjednoczone spotkają się z „miażdżącą odpowiedzią”, jeśli rozpoczną wojnę.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą stać się siłą okupacyjną w Iranie. Potwierdził również przeprowadzenie ograniczonych ataków wojskowych w pobliżu irańskiej wyspy Keshm.

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