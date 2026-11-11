Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oświadczył, że Mińsk jest gotowy do wznowienia dialogu z Warszawą, i wezwał strony do zaprzestania konfrontacji. Wydał to oświadczenie po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Łukaszenko zwrócił się do narodu polskiego z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, obchodzonego 11 listopada. W swoim przesłaniu przyznał, że stosunki między Mińskiem a Warszawą znacznie się ostatnio pogorszyły, jednak wyraził gotowość Białorusi do pracy nad ich poprawą.

„Jestem przekonany, że poprzez wymianę zakazów i sankcji, ogrodzeń i murów nie da się przezwyciężyć tych okoliczności. Mamy różne stanowiska w sprawie szeregu problemów – tak było i tak będzie. Pytanie brzmi, czy będziemy w stanie podchodzić do tej sytuacji z wyrozumiałością i nastawieniem na dialog, bez konfrontacji i oskarżeń” – oświadczył Łukaszenko.

Podkreślił również, że Mińsk jest gotowy do wzajemnego podejścia i dąży do wznowienia kontaktów z Polską.

„Jesteśmy głęboko przekonani: nie da się zbudować własnego szczęścia na krzywdzie sąsiada. Tylko poprzez przywrócenie prawdziwego szacunku i zaufania można poradzić sobie z wszelkimi trudnościami, powrócić do konstruktywnego rozwoju komunikacji oraz ożywić udaną współpracę dla naszego wspólnego dobra i przyszłości naszych potomków” – dodał białoruski przywódca.

Przypomnijmy, że 9 listopada Aleksander Łukaszenko spotkał się z Władimirem Putinem na Kremlu. Podczas rozmów omawiali stosunki dwustronne, współpracę w ramach Państwa Związkowego, a także sytuację międzynarodową.

Poinformował o tym białoruski przywódca.

10 listopada w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą odbyło się spotkanie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina z samozwańczym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. To już ich szóste osobiste spotkanie od początku roku i ósme w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Łukaszenko stwierdził, że wojna na Ukrainie może zakończyć się w najbliższych miesiącach.

Łukaszenko oświadczył, kiedy Białoruś może przystąpić do wojny przeciwko Ukrainie.

Łukaszenko będzie wysyłał niedbałych pracowników wiejskich na prace wojskowo-wychowawcze.

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