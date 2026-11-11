Лукашенко предложил Польше возобновить диалог и призвал отказаться от конфронтации

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Минска возобновить диалог с Варшавой и призвал стороны отказаться от конфронтации. Соответствующее заявление он сделал после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Лукашенко обратился к польскому народу с поздравлением по случаю Национального дня независимости Польши, который отмечается 11 ноября. В своём послании он признал, что отношения между Минском и Варшавой в последнее время существенно ухудшились, однако заявил о готовности Беларуси работать над их улучшением.

«Уверен, что с помощью обмена запретами и санкциями, заборов и стен преодолеть эти обстоятельства невозможно. У нас разные позиции по ряду проблем — так было и будет. Вопрос в том, сможем ли мы относиться к этой ситуации с пониманием и настроем на диалог, без конфронтации и обвинений», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Минск готов к взаимному подходу и стремится возобновить контакты с Польшей.

«Мы твёрдо уверены: на оскорблении соседа своё счастье не построишь. Только путем восстановления подлинного уважения и доверия можно справиться с любыми трудностями, вернуться к конструктивному развитию взаимоотношений, возродить успешное сотрудничество ради нашей общей выгоды и будущего наших потомков», – добавил белорусский лидер.

Напомним, 9 ноября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Кремле. В ходе переговоров они обсуждали двусторонние отношения, сотрудничество в рамках Союзного государства, а также международную ситуацию.

Об этом сообщил белорусский лидер.

В резиденции Ново-Огарёво под Москвой 10 ноября состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это уже шестая их личная встреча с начала года и восьмая за последние 12 месяцев.

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