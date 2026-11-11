Volkswagen приостановит выпуск новых электромобилей в Китае из-за низкого спроса

Китайское совместное предприятие немецкого автоконцерна Volkswagen Anhui не планирует выпускать новые модели электромобилей для местного рынка в 2027 и 2028 годах. Причиной такого решения стал спрос на автомобили линейки ID. UNYX, который оказался значительно ниже ожиданий компании.

По данным осведомлённых источников издания, руководство Volkswagen Anhui рассчитывало, что имеющейся линейки из четырёх моделей хватит для закрепления на рынке и обеспечения стабильных продаж до 2028 года. Однако созданный в июле 2024 года суббренд UNYX не смог привлечь молодую городскую аудиторию в условиях, когда местные конкуренты (в частности, BYD) обновляют модельные ряды ежемесячно.

Совместный с китайским производителем Xpeng кроссовер ID. UNYX 08, представленный в апреле 2026 года, также демонстрирует продажи, значительно ниже целевых, а запуск еще одного запланированного кроссовера на 2028 год пока приостановлен.

За январь–сентябрь компания продала лишь 11 360 автомобилей серии UNYX при годовом производственном плане в 33 000 единиц. В то же время во внутренних планах компании на следующий год заложена амбициозная цель — продать 128 000 машин этой марки.

В целом за 9 месяцев текущего года продажи автомобилей концерна Volkswagen в Китае упали на 30% (до чуть более 1,3 млн авто), тогда как общее падение авторынка страны составило почти 22%.

Мультимиллиардный завод компании в провинции Аньхой мощностью до 350 000 автомобилей в год в настоящее время загружен значительно ниже своих возможностей (помимо UNYX, там собирают Cupra Tavascan на экспорт — около 33 000 единиц в год).

Предприятие функционирует уже девять лет и на 75% принадлежит Volkswagen (остальная доля — у китайской JAC), однако до сих пор остается убыточным. По словам финансового директора концерна Арно Антлица, выход СП на безубыточность ожидается только к 2030 году.

В Volkswagen China заявили, что сосредоточены на оптимизации дилерской сети и планируют представить к 2029 году до 30 новых электрифицированных моделей в Китае, параллельно обновляя существующие версии ID. UNYX. При этом положительным сигналом в компании назвали октябрьские продажи «автомобилей новой энергии» (электрокары и гибриды), которые выросли более чем в четыре раза — до рекордных 28 000 единиц в месяц.

Volkswagen анонсировал электрический ID. Tiguan в качестве замены ID.4 — Motor1.

Volkswagen готовит отзыв тысяч электромобилей из-за батарей — Electrek.

Volkswagen понес убытки в размере 5,82 млрд евро в третьем квартале — Der Spiegel.

Читай нас в