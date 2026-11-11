Volkswagen wstrzyma produkcję nowych samochodów elektrycznych w Chinach z powodu słabego popytu

Chińskie przedsiębiorstwo joint venture niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen – Anhui – nie planuje wprowadzać na lokalny rynek nowych modeli samochodów elektrycznych w latach 2027 i 2028. Przyczyną tej decyzji był popyt na samochody z serii ID. UNYX, który okazał się znacznie niższy od oczekiwań firmy.

Według dobrze poinformowanych źródeł gazety kierownictwo Volkswagen Anhui liczyło, że obecna linia składająca się z czterech modeli wystarczy do umocnienia pozycji na rynku i zapewnienia stabilnej sprzedaży do 2028 roku. Jednak submarka UNYX, utworzona w lipcu 2024 roku, nie zdołała przyciągnąć młodej, miejskiej grupy odbiorców w sytuacji, gdy lokalni konkurenci (w szczególności BYD) co miesiąc odświeżają swoje gamy modelowe.

Wspólnie z chińskim producentem Xpeng opracowany crossover ID. UNYX 08, zaprezentowany w kwietniu 2026 roku, również odnotowuje wyniki sprzedaży znacznie poniżej zakładanych celów, a wprowadzenie na rynek kolejnego crossovera, zaplanowanego na 2028 rok, zostało na razie wstrzymane.

W okresie styczeń–wrzesień firma sprzedała zaledwie 11 360 samochodów z serii UNYX przy rocznym planie produkcyjnym wynoszącym 33 000 sztuk. Jednocześnie w wewnętrznych planach firmy na przyszły rok przewidziano ambitny cel sprzedaży 128 000 samochodów tej marki.

Ogółem w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku sprzedaż samochodów koncernu Volkswagen w Chinach spadła o 30% (do nieco ponad 1,3 mln aut), podczas gdy ogólny spadek na chińskim rynku motoryzacyjnym wyniósł prawie 22%.

Wartość wielo-miliardowej fabryki firmy w prowincji Anhui, o zdolności produkcyjnej do 350 000 samochodów rocznie, jest obecnie znacznie niższa od jej możliwości (oprócz modelu UNYX montuje się tam również model Cupra Tavascan na eksport — około 33 000 sztuk rocznie).

Zakład działa już od dziewięciu lat i w 75% należy do Volkswagena (pozostała część należy do chińskiej firmy JAC), jednak nadal przynosi straty. Według dyrektora finansowego koncernu Arno Antlitz, osiągnięcie progu rentowności przez spółkę joint venture spodziewane jest dopiero do 2030 roku.

W Volkswagen China oświadczono, że firma koncentruje się na optymalizacji sieci dealerskiej i planuje wprowadzić do 2029 roku w Chinach do 30 nowych modeli z napędem elektrycznym, jednocześnie modernizując istniejące wersje modeli ID. UNYX. Jednocześnie firma uznała październikową sprzedaż „samochodów nowej energii” (autobusów elektrycznych i hybrydowych), która wzrosła ponad czterokrotnie — do rekordowego poziomu 28 000 sztuk miesięcznie — za pozytywny sygnał.

Volkswagen ogłosił wprowadzenie elektrycznego ID. Tiguan, który zastąpi model ID.4 — Motor1.

Volkswagen przygotowuje akcję serwisową obejmującą tysiące samochodów elektrycznych z powodu problemów z akumulatorami — Electrek.

Volkswagen odnotował stratę w wysokości 5,82 mld euro w trzecim kwartale — Der Spiegel.

Czytaj nas na