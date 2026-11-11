Volkswagen призупинить випуск нових електромобілів у Китаї через слабкий попит

0:00 / 0:00

Китайське спільне підприємство німецького автоконцерну Volkswagen Anhui не планує випускати нові моделі електромобілів на місцевий ринок у 2027 та 2028 роках. Причиною такого рішення став попит на автомобілі лінійки ID. UNYX, який виявився значно нижчим за очікування компанії.

За даними обізнаних джерел видання, керівництво Volkswagen Anhui розраховувало, що наявної лінійки з чотирьох машин вистачить для закріплення на ринку та забезпечення сталих продажів до 2028 року. Проте створений у липні 2024 року суббренд UNYX не зміг привабити молоду міську аудиторію в умовах, коли місцеві конкуренти (зокрема BYD) оновлюють модельні ряди щомісяця.

Спільний із китайським виробником Xpeng кросовер ID. UNYX 08, який презентували у квітні 2026 року, також демонструє продажі значно нижчі від цільових, а запуск ще одного запланованого кросовера на 2028 рік наразі поставлено на паузу.

За січень–вересень підприємство продало лише 11 360 автомобілів серії UNYX за річного виробничого плану в 33 000 одиниць. Водночас у внутрішніх планах компанії на наступний рік закладено амбітну мету продати 128 000 машин цієї марки.

Загалом за 9 місяців поточного року реалізація автомобілів концерну Volkswagen у Китаї впала на 30% (до трохи більше ніж 1,3 млн авто), тоді як загальне падіння авторинку країни склало майже 22%.

Мультимільярдний завод компанії в провінції Аньхой потужністю до 350 000 автомобілів на рік наразі завантажений значно нижче своїх можливостей (окрім UNYX, там збирають Cupra Tavascan на експорт — близько 33 000 одиниць на рік).

Підприємство функціонує вже дев'ять років і належить Volkswagen на 75% (решта — у китайської JAC), проте досі залишається збитковим. За словами фінансового директора концерну Арно Антліца, вихід СП на беззбитковість очікується лише до 2030 року.

У Volkswagen China заявили, що зосереджені на оптимізації дилерської мережі та планують представити до 2029 року до 30 нових електрифікованих моделей у Китаї, паралельно оновлюючи наявні версії ID. UNYX. При цьому позитивним сигналом у компанії назвали жовтневі продажі "автомобілів нової енергії" (електрокари та гібриди), які зросли більш ніж учетверо — до рекордних 28 000 одиниць за місяць.

Volkswagen оголосив електричний ID. Tiguan на заміну ID.4 — Motor1.

Volkswagen готує відкликання тисяч електромобілів через батареї — Electrek.

Volkswagen зазнав збитків на 5,82 млрд євро у третьому кварталі — Der Spiegel.

Читай нас у