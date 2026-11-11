由于需求疲软，大众汽车将暂停在中国推出新款电动汽车

德国大众汽车集团在安徽的合资企业不计划在2027年和2028年向当地市场推出新款电动汽车。 做出这一决定的原因是ID. UNYX系列车型的需求远低于公司的预期。

据该媒体知情人士透露，大众安徽管理层原本预计，现有的四款车型足以巩固市场地位，并确保在2028年前保持稳定的销量。 然而，在当地竞争对手（尤其是比亚迪）每月都在更新产品线的情况下，2024年7月创立的子品牌UNYX未能吸引年轻的城市消费群体。

与中国制造商小鹏汽车（Xpeng）联合开发的ID. UNYX 08的销量也远低于预期，而原定于2028年推出的另一款跨界车目前已暂停开发。

1月至9月期间，该公司仅售出11,360辆UNYX系列汽车，而年度生产计划为33,000辆。 与此同时，该公司内部制定的明年销售计划中，却设定了该品牌销量达128,000辆的雄心勃勃的目标。

总体而言，今年前9个月，大众集团在中国的汽车销量下降了30%（至略高于130万辆），而中国汽车市场的整体跌幅则接近22%。

该公司位于安徽省、年产能高达35万辆的数十亿级工厂，目前产能利用率远低于其实际能力 （除UNYX车型外，该厂还组装用于出口的Cupra Tavascan——年产量约3.3万辆）。

该工厂已运营九年，大众汽车持有75%的股份（其余股份由中国江淮汽车持有），但至今仍处于亏损状态。 据该集团首席财务官阿诺·安特利茨称，该合资企业预计要到2030年才能实现收支平衡。

大众汽车中国表示，公司正专注于优化经销商网络，并计划到2029年在中国推出多达30款新的电动化车型，同时对现有的ID. UNYX车型进行升级。 与此同时，该公司将10月份“新能源车”（纯电动车和混动车）销量增长逾四倍、达到创纪录的月销量2.8万辆视为积极信号。

大众宣布推出纯电动ID. Tiguan以取代ID.4——Motor1。

大众因电池问题正准备召回数千辆电动汽车——Electrek。

据《明镜周刊》报道，大众汽车第三季度亏损58.2亿欧元。

关注我们在