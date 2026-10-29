Volkswagen зазнав збитків на 5,82 млрд євро у третьому кварталі — Der Spiegel

Volkswagen у третьому кварталі 2026 року зазнав чистого збитку в 5,82 млрд євро. Роком раніше компанія зафіксувала збиток у 1 млрд євро. Виручка концерну за цей період скоротилася на 6,3% — до 75,3 млрд євро, а продажі автомобілів знизилися з 2,2 млн до 1,88 млн машин, повідомляє Der Spiegel.

Списання та тиск на ринках

У Volkswagen пояснили падіння операційного прибутку насамперед одноразовими ефектами на 7,8 млрд євро в третьому кварталі. Найбільшу частину цієї суми становило списання гудвілу Porsche.

На результат також вплинули скорочення ринку Китаю, посилення цінового та конкурентного тиску у світі, а також зростання частки електромобілів із нижчою маржинальністю.

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Результати за дев’ять місяців

Від початку року виручка Volkswagen становила 233,4 млрд євро, що дещо менше, ніж за аналогічний період торік. Операційний прибуток за дев’ять місяців склав лише 100 млн євро проти 5,4 млрд євро за перші дев’ять місяців 2025 року.

Фінансовий директор концерну Арно Антліц заявив, що дев’ятимісячні результати свідчать про потребу діяти швидко й рішуче. У вересні генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме суттєво знизив прогноз компанії, а концерн пояснив це низкою спеціальних навантажень.

До кінця року концерн також веде переговори з працівниками щодо подальшого скорочення робочих місць. Блуме прагне додатково зменшити виробничі потужності; за розрахунками, під загрозою можуть опинитися ще 50 тис. робочих місць у групі. До кінця десятиліття в компанії вже погоджено скорочення 50 тис. посад.

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