Volkswagen понес чистый убыток в размере 5,82 млрд евро в третьем квартале 2026 года. Годом ранее компания зафиксировала убыток в 1 млрд евро. Выручка концерна за этот период сократилась на 6,3% — до 75,3 млрд евро, а продажи автомобилей снизились с 2,2 млн до 1,88 млн машин, сообщает Der Spiegel.

Списания и давление на рынках

В Volkswagen объяснили падение операционной прибыли прежде всего разовыми эффектами на 7,8 млрд евро в третьем квартале. Наибольшую часть этой суммы составило списание гудвила Porsche.

На результат также повлияли сокращение китайского рынка, усиление ценового и конкурентного давления в мире, а также рост доли электромобилей с более низкой маржинальностью.

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Результаты за девять месяцев

С начала года выручка Volkswagen составила 233,4 млрд евро, что несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль за девять месяцев составила лишь 100 млн евро против 5,4 млрд евро за первые девять месяцев 2025 года.

Финансовый директор концерна Арно Антлиц заявил, что результаты за девять месяцев свидетельствуют о необходимости действовать быстро и решительно. В сентябре генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме существенно снизил прогноз компании, а концерн объяснил это рядом специальных нагрузок.

До конца года концерн также ведет переговоры с работниками о дальнейшем сокращении рабочих мест. Блуме стремится дополнительно сократить производственные мощности; по расчетам, под угрозой могут оказаться еще 50 тыс. рабочих мест в группе. До конца десятилетия в компании уже согласовано сокращение 50 тыс. должностей.

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