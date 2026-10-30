В Гренландии открыли международный аэропорт в Илулиссате — Fortune

В городе Илулиссат в Гренландии открыли международный аэропорт с новой взлетно-посадочной полосой, рассчитанной на большие пассажирские самолеты. Как сообщает Fortune, проект должен способствовать развитию туризма и диверсификации экономики острова, которая до сих пор в значительной степени зависит от рыболовства.

Первый международный рейс из Копенгагена в Илулиссат состоялся в четверг. Самолет Airbus A330neo государственной авиакомпании Air Greenland перевез 169 пассажиров, среди которых был премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Он назвал аэропорт одной из крупнейших инвестиций в истории острова и связал экономическое развитие со стремлением Гренландии к будущей независимости от Дании.

Прямые рейсы в город айсбергов

Илулиссат, который называют городом айсбергов, расположен на западном побережье Гренландии и насчитывает около 5 тысяч жителей. Это третий по величине город острова и одно из его самых популярных туристических направлений. Он находится более чем в 550 километрах к северу от столицы Нуука и не имеет автомобильного сообщения с другими крупными городами.

Ранее путешественники могли добраться до Илулиссата на круизном судне, небольшом самолете из Исландии или через другие авиаузлы Гренландии с пересадкой на меньший самолет. Площадь нового терминала составляет 5 тысяч квадратных метров, а длина новой взлетно-посадочной полосы — 2200 метров.

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Air Greenland планирует выполнять до шести рейсов в неделю между Копенгагеном и Илулиссатом в пик следующего летнего сезона. Icelandair также планирует выполнять рейсы большими самолетами из своего узлового аэропорта в Кеблавике. Greenland Airports рассчитывает привлечь в Илулиссат авиакомпании из США и континентальной Европы.

Туризм растет медленнее, чем ожидалось

Количество международных посетителей Гренландии выросло как минимум на 65% с 2018 года и в 2024 году почти достигло 150 тысяч. В то же время ожидаемого туристического бума пока не произошло: в том году туризм обеспечил менее 5% валового внутреннего продукта территории, а гостиничная и другая инфраструктура остаются ограниченными.

Часть местных жителей также выражает обеспокоенность возможным влиянием массового туризма на уязвимую природу, население и инфраструктуру Илулиссата. Бывший региональный мэр Палле Йеримиассен отметил, что туристы могут принести городу новые доходы, однако их количество необходимо контролировать.

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