Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против онлайн-платформы Shein в Земельный суд Берлина II из-за химических веществ в одежде, продававшейся на платформе. Как сообщает Der Spiegel, иск основан на исследовании Бременского института окружающей среды, проведённом по заказу DUH.

Согласно этому исследованию, семь из 18 проверенных товаров не соответствовали предельным показателям, установленным в ЕС. В частности, в куртке для подростков содержание вещества из группы PFAS превышало допустимый уровень более чем в 12 тысяч раз.

Превышения в обуви

PFAS применяются для придания тканям водо-, жиро- и грязеотталкивающих свойств. Некоторые из этих веществ могут влиять на обмен веществ, гормональную и иммунную системы, а часть из них подозревают в канцерогенности.

В паре ботинок исследователи обнаружили 179 тысяч миллиграммов на килограмм пластификатора DEHP, тогда как разрешённые показатели должны быть ниже 1 тысячи миллиграммов на килограмм. DEHP относится к фталатам — веществам с гормоноподобными свойствами, которые могут негативно влиять на фертильность.

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Требования DUH и ответ компании

По информации DUH, Shein убрала соответствующие товары из ассортимента. В то же время организация требует, чтобы компания подписала обязательство воздерживаться от таких нарушений в дальнейшем. Запрашиваемый запрет, по позиции DUH, должен касаться не только проверенных товаров, но и аналогичных нарушений. Адвокат Каролине Борвик заявила, что за каждое будущее нарушение организация будет просить суд назначить денежное взыскание до 250 тысяч евро.

В Shein назвали требования DUH чрезмерными и непропорциональными. Компания сообщила, что проверила весь свой немецкий каталог товаров на PFAS, усилила требования к продавцам относительно тестирования на эти вещества и расширила автоматизированный скрининг на все языки маркетплейса.

Глава DUH Барбара Мец заявила, что с декабря организация шесть раз направляла Shein предупреждения — в частности, из-за гринвошинга, отсутствия энергетических маркировок, вводящей в заблуждение рекламы и запрещённых химикатов в текстиле.

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