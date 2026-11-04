Экспортные цены на украинскую кукурузу упали до двухлетнего минимума

Цены на украинскую кукурузу на условиях FOB в портах Одессы опустились до 199 долларов за тонну, что является самым низким показателем с сентября 2024 года.

По данным аналитиков S&P Global Energy, за последний месяц котировки упали на $24 за тонну из-за ограничений черноморского судоходства, высоких военных рисков и высокой стоимости альтернативной логистики, в частности через дунайские порты и румынскую Констанцу, где расходы достигают $100 за тонну. Сложная ситуация со сбытом вынуждает украинские агрохолдинги хранить запасы на элеваторах или переориентироваться на более доходные культуры.

Источник: Spglobal.

К концу 2026 года в Украине может вырасти стоимость хлеба — по прогнозам, ещё на 10%. Даже удешевление зерна и муки не гарантирует снижения цен на готовую продукцию, ведь производители и переработчики сталкиваются с ростом затрат на топливо, электроэнергию, логистику и оплату труда.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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