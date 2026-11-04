Ceny eksportowe ukraińskiej kukurydzy spadły do najniższego poziomu od dwóch lat

Ceny ukraińskiej kukurydzy na warunkach FOB w portach w Odessie spadły do 199 dolarów za tonę, co stanowi najniższy poziom od września 2024 roku.

Według danych analityków S&P Global Energy w ciągu ostatniego miesiąca notowania spadły o 24 USD za tonę z powodu ograniczeń w żegludze na Morzu Czarnym, wysokiego ryzyka wojskowego oraz wysokich kosztów alternatywnej logistyki, zwłaszcza przez porty nad Dunajem i rumuńską Konstancę, gdzie koszty sięgają 100 dolarów za tonę. Trudna sytuacja ze sprzedażą zmusza ukraińskie koncerny rolnicze do przechowywania zapasów w elewatorach lub przestawienia się na bardziej dochodowe uprawy.

Źródło: Spglobal.

Do końca 2026 roku w Ukrainie może wzrosnąć cena chleba — według prognoz o kolejne 10%. Nawet spadek cen ziarna i mąki nie gwarantuje obniżenia cen gotowych produktów, ponieważ producenci i przetwórcy borykają się ze wzrostem kosztów paliwa, energii elektrycznej, logistyki oraz wynagrodzeń.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają to warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

Czytaj nas na