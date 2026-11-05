W Dosze w Katarze Organizacja Arabskich Przewoźników Lotniczych (AACO) prognozowała, że jej członkowie odnotują w 2026 roku łączną stratę netto w wysokości 4,3 mld dolarów, czyli 3,82 mld euro. Do organizacji należą 39 linii lotniczych z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w tym Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways i Gulf Air, informuje Euronews.

W swoim rocznym raporcie AACO powiązała presję na wyniki finansowe przewoźników z niepewnością geopolityczną i zmiennymi warunkami finansowymi. Stowarzyszenie oczekuje również spadku wolumenu przewozów cargo swoich członków o 5,2%.

Koszty paliwa rosną

Według szacunków AACO paliwo będzie stanowić 37,3% kosztów operacyjnych linii lotniczych będących członkami organizacji w 2026 roku. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 27,9%. W światowej branży lotniczej udział kosztów paliwa ma sięgnąć 31,4%, wobec 25,4% w 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie organizacja zaznaczyła, że światowa branża lotnicza jako całość pozostanie rentowna, choć jej rentowność spadnie z powodu droższych nośników energii i zakłóceń operacyjnych. Zgodnie z przytoczoną prognozą globalny zysk netto sektora może spaść do około 23 mld dolarów (20,5 mld euro) — najniższego poziomu od 12 lat, nie licząc okresu pandemii COVID-19 i jej następstw.

Zastrzeżenia wobec unijnych zasad dotyczących emisji

Podczas dorocznego walnego zgromadzenia AACO uczestnicy wyrazili również obawy dotyczące proponowanego przez Unię Europejską rozszerzenia Systemu Handlu Emisjami (ETS). Rezolucja przyjęta w Dosze sprzeciwia się objęciu systemem do 2029 roku lotów wylatujących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kierujących się do państw trzecich położonych w promieniu 5 tys. kilometrów od Frankfurtu.

Sekretarz generalny AACO Abdul Wahab Teffaha oświadczył, że takie rozszerzenie rodzi kwestie suwerenności przestrzeni powietrznej i, zdaniem stowarzyszenia, może być sprzeczne z konwencją chicagowską. Ostrzegł również przed ryzykiem podwójnych kosztów dla arabskich przewoźników, jeśli zasady ETS nie zostaną dostosowane do międzynarodowego systemu CORSIA, który przewiduje kompensację części emisji z lotów międzynarodowych.

Czytaj nas na