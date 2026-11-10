Ceny paliw na Ukrainie 10 listopada: ile kosztują benzyna, olej napędowy i autogaz

Większość dużych sieci stacji benzynowych nie zmieniła cen paliw w porównaniu z poprzednim poziomem. Na dzień 10 listopada średnia cena benzyny A-95 wynosi około 89,77 hrywien za litr, a oleju napędowego — 105,28 hrywien.

W największych sieciach stacji benzynowych na Ukrainie ceny większości rodzajów paliw pozostały bez zmian. W sieci „BRSM-Nafta” w porównaniu z poprzednim dniem cena autogazu wzrosła o 86 kop./l, a oleju napędowego – o 27 kop./l. W sieci KLO cena gazu samochodowego wzrosła o 50 kop./l, natomiast w sieci „Ukrnafta” ceny wszystkich rodzajów paliw pozostały bez zmian.

Jednocześnie w sieci WOG benzyna A-95, A-95+ i A-100 potaniała o 1 hrywnę za litr. W sieci UPG cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy w sieci Okko ceny paliw nie uległy zmianie.

W sieci KLO najdroższy gaz samochodowy spośród stacji benzynowych objętych badaniem kosztuje 63 hrywny za litr. Jednocześnie benzyna A-95 jest sprzedawana po 86,9 hrywny za litr, olej napędowy – po 106,4 hrywny za litr, a DP+ – po 109,4 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferują sieci Okko i Socar – po 92,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 107 UAH/l, a oleju napędowego klasy premium – 110 UAH/l.

Na dzień 8 listopada 2026 r. największe sieci stacji paliw na Ukrainie nie zmieniły cen podstawowych rodzajów paliw. Ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego pozostały na poziomie z poprzedniego dnia. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca najbardziej podrożał gaz samochodowy, a cena oleju napędowego wzrosła o 7,60 hrywny za litr.

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena gazu samochodowego na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał gaz samochodowy — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

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