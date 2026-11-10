Цены на топливо в Украине 10 ноября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Большинство крупных сетей АЗС не изменили стоимость топлива по сравнению с предыдущим уровнем. По состоянию на 10 ноября средняя цена бензина А-95 составляет около 89,77 грн за литр, а дизельного топлива — 105,28 грн.

В крупнейших сетях АЗС Украины цены на большинство видов топлива остались неизменными. В сети «БРСМ-Нафта» по сравнению с предыдущим днем автогаз подорожал на 86 коп./л, а дизельное топливо — на 27 коп./л. В сети KLO цена на автогаз выросла на 50 коп./л, а в «Укрнафте» стоимость всех видов топлива осталась неизменной.

В то же время в WOG бензин А-95, А-95+ и А-100 подешевел на 1 грн/л. В сети UPG автогаз подорожал на 1 грн/л, тогда как в «Окко» цены на топливо не изменились.

В сети KLO самый дорогой автогаз среди представленных АЗС стоит 63 грн/л. При этом бензин А-95 продают по 86,9 грн/л, дизельное топливо – по 106,4 грн/л, а ДП+ – по 109,4 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагают сети «Окко» и «Socar» — по 92,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 107 грн/л, а на премиальный дизель — 110 грн/л.

По состоянию на 8 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины не пересматривали цены на основные виды топлива. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на уровне предыдущих суток. В то же время за последний месяц больше всего подорожал автогаз, а дизельное топливо прибавило в цене до 7,60 грн за литр.

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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