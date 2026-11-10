11月10日乌克兰燃油价格：汽油、柴油和汽车液化气的价格是多少

大多数大型加油站连锁企业并未调整燃油价格。截至11月10日，A-95汽油的平均价格约为每升89.77格里夫纳，柴油价格为105.28格里夫纳。

在乌克兰最大的加油站连锁中，大多数燃油的价格保持不变。 在“BRSM-Nafta”加油站连锁中，与前一天相比，汽车用天然气每升上涨了86科佩克，柴油每升上涨了27科佩克。 在KLO加油站连锁中，汽车燃气价格上涨了50科普/升，而在“乌克兰石油”连锁中，所有燃油价格均保持不变。

与此同时，WOG加油站的A-95、A-95+和A-100汽油价格均下降了1格里夫纳/升。UPG加油站网络的汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，而奥科（Okko）加油站的燃油价格则保持不变。

在KLO加油站网络中，所列加油站中最贵的汽车燃气价格为63格里夫纳/升。 此外，A-95汽油售价为86.9格里夫纳/升，柴油为106.4格里夫纳/升，DP+柴油为109.4格里夫纳/升。

目前，奥科（Okko）和索卡（Socar）加油站网络提供的A-95汽油价格最高，均为92.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格出现在Socar，为107格里夫纳/升，而优质柴油的价格为110格里夫纳/升。

截至2026年11月8日，乌克兰最大的加油站连锁店尚未调整主要燃油品种的价格。 汽油、柴油和汽车燃气的价格维持在前一天的水平。与此同时，过去一个月内，汽车燃气价格涨幅最大，而柴油价格每升上涨了7.60格里夫纳。

乌克兰加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车燃气每升上涨1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了相同金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受调查的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

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