Popyt na drewno opałowe na Ukrainie wzrósł o prawie 60% — Lasy Ukrainy

Od początku 2026 roku przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” sprzedało 2,8 mln metrów sześciennych drewna opałowego dla ludności i sektora społecznego — to o prawie 60% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu rocznym przedsiębiorstwo prognozuje sprzedaż ponad 3 mln metrów sześciennych, co będzie wynikiem rekordowym.

Średnio przedsiębiorstwo sprzedaje co miesiąc ponad 320 tys. metrów sześciennych drewna opałowego. Największe wolumeny dostaw odnotowano we wrześniu — prawie 350 tys. metrów sześciennych. W firmie wiąże się to z nadejściem chłodów oraz nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.

Najaktywniej zaopatrują się w drewno opałowe mieszkańcy obwodów rówieńskich, czerkaskich, zakarpackich, żytomierskich i czerniowieckich. Jednocześnie największy popyt utrzymuje się w gminach, które nie są zgasifikowane.

Około 71% całej sprzedaży stanowią gatunki drewna liściastego. Palą się one dłużej i zapewniają więcej ciepła. Obecnie na magazynach przedsiębiorstwa znajduje się 170 tys. metrów sześciennych drewna opałowego.

Ile kosztują drewno opałowe

Średnia cena sprzedaży w magazynie głównym, bez uwzględnienia dostawy, wynosi 1380 UAH za metr sześcienny wraz z podatkiem VAT. Koszt zależy od gatunku drewna i regionu.

Ceny według grup:

Grupa I — gatunki liściaste twardolistne: od 1250 do 1700 UAH/m³;

Grupa II — sosna i olcha: od 970 do 1280 UAH/m³;

Grupa III — świerk, jodła i gatunki iglaste miękkie: od 850 do 1200 UAH/m³.

Według danych przedsiębiorstwa najniższe ceny oferują nadleśnictwa w Karpatach i na Polesie.

Jak kupić drewno opałowe

Zamówienie można złożyć bezpośrednio w nadleśnictwach i zarządach leśnych przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Adresy i dane kontaktowe odpowiedzialnych pracowników są opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Aby dokonać zakupu, należy:

Wypełnić i podpisać wniosek na miejscu. Otrzymać dane do przelewu po wprowadzeniu danych do systemu EOD. Opłacić zamówienie za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku lub w terminalu w nadleśnictwie. Uzgodnić termin i miejsce odbioru drewna opałowego.

Źródło: „Lasy Ukrainy”

Przypominamy, że ceny drewna opałowego na Ukrainie gwałtownie wzrosły.

Przypomnijmy, że Ukraińcy mogą otrzymać do 19,4 tys. hrywien na zakup drewna opałowego: jak ubiegać się o pomoc.

Ukraińcy i instytucje społeczne znacznie aktywniej kupują drewno opałowe. Od początku roku na Ukrainie sprzedano prawie 1,1 mln m³ drewna opałowego, co stanowi około dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Czytaj nas na