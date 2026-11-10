Popyt na drewno opałowe na Ukrainie wzrósł o prawie 60% — Lasy Ukrainy
Od początku 2026 roku przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” sprzedało 2,8 mln metrów sześciennych drewna opałowego dla ludności i sektora społecznego — to o prawie 60% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu rocznym przedsiębiorstwo prognozuje sprzedaż ponad 3 mln metrów sześciennych, co będzie wynikiem rekordowym.
Średnio przedsiębiorstwo sprzedaje co miesiąc ponad 320 tys. metrów sześciennych drewna opałowego. Największe wolumeny dostaw odnotowano we wrześniu — prawie 350 tys. metrów sześciennych. W firmie wiąże się to z nadejściem chłodów oraz nasileniem rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.
Najaktywniej zaopatrują się w drewno opałowe mieszkańcy obwodów rówieńskich, czerkaskich, zakarpackich, żytomierskich i czerniowieckich. Jednocześnie największy popyt utrzymuje się w gminach, które nie są zgasifikowane.
Około 71% całej sprzedaży stanowią gatunki drewna liściastego. Palą się one dłużej i zapewniają więcej ciepła. Obecnie na magazynach przedsiębiorstwa znajduje się 170 tys. metrów sześciennych drewna opałowego.
Ile kosztują drewno opałowe
Średnia cena sprzedaży w magazynie głównym, bez uwzględnienia dostawy, wynosi 1380 UAH za metr sześcienny wraz z podatkiem VAT. Koszt zależy od gatunku drewna i regionu.
Ceny według grup:
- Grupa I — gatunki liściaste twardolistne: od 1250 do 1700 UAH/m³;
- Grupa II — sosna i olcha: od 970 do 1280 UAH/m³;
- Grupa III — świerk, jodła i gatunki iglaste miękkie: od 850 do 1200 UAH/m³.
Według danych przedsiębiorstwa najniższe ceny oferują nadleśnictwa w Karpatach i na Polesie.
Jak kupić drewno opałowe
Zamówienie można złożyć bezpośrednio w nadleśnictwach i zarządach leśnych przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Adresy i dane kontaktowe odpowiedzialnych pracowników są opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Aby dokonać zakupu, należy:
- Wypełnić i podpisać wniosek na miejscu.
- Otrzymać dane do przelewu po wprowadzeniu danych do systemu EOD.
- Opłacić zamówienie za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku lub w terminalu w nadleśnictwie.
- Uzgodnić termin i miejsce odbioru drewna opałowego.
Źródło: „Lasy Ukrainy”
Przypominamy, że ceny drewna opałowego na Ukrainie gwałtownie wzrosły.
Przypomnijmy, że Ukraińcy mogą otrzymać do 19,4 tys. hrywien na zakup drewna opałowego: jak ubiegać się o pomoc.
Ukraińcy i instytucje społeczne znacznie aktywniej kupują drewno opałowe. Od początku roku na Ukrainie sprzedano prawie 1,1 mln m³ drewna opałowego, co stanowi około dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.