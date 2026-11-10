乌克兰的柴火需求增长了近60%——乌克兰森林局

自2026年初以来，“乌克兰森林”国有企业已向居民及社会领域销售了280万立方米的燃料木柴，比去年同期增长了近60%。 据全年预测，该企业预计销量将超过300万立方米，这将创下历史新高。

该公司平均每月销售超过32万立方米的柴火。9月份的出货量最大，达到近35万立方米。 公司将这一现象归因于天气转冷以及俄罗斯对关键基础设施的袭击加剧。

里夫内、切尔卡瑟、扎卡尔帕蒂亚、日托米尔和切尔诺夫策等地区的居民囤积柴火最为踊跃。与此同时，尚未实现天然气通气的社区需求依然最大。

硬木占总销量的约71%。这类木材燃烧时间更长，热量输出更高。目前，该企业仓库中储备有17万立方米的薪柴。

柴火的价格

上仓库的平均销售价格（不含运费）为每立方米1380格里夫纳（含增值税）。价格因木材树种和地区而异。

各组价格如下：

第一类——硬木树种： 1250至1700格里夫纳/立方米；

第二类——松木和桤木： 970至1280格里夫纳/立方米；

第三类——云杉、冷杉及软木树种：850至1200格里夫纳/立方米。

据该公司称，喀尔巴阡山脉和波利西亚地区的资源林场提供的价格最低。

如何购买柴火

可直接向国有企业“乌克兰森林”旗下的各林区及高级林区下单。相关负责人的地址及联系方式已公布在企业官网上。

购买时需：

现场填写并签署申请表。 将数据录入电子文档系统（EOD）后获取付款信息。 通过网上银行、银行柜台或林场内的支付终端支付订单款项。 协商柴火的运出时间和地点。

来源：《乌克兰森林》

需要提醒的是，乌克兰的柴火价格已大幅上涨。

提醒：乌克兰公民可获得最高19,400格里夫纳的柴火补贴：如何申请补助。

乌克兰民众和社会机构采购柴火的积极性显著提高。自年初以来，乌克兰已销售近110万立方米的柴火用木材，约为去年同期销量的两倍。

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