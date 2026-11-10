Попит на дрова в Україні зріс майже на 60% — Ліси України

0:00 / 0:00

ДП «Ліси України» з початку 2026 року реалізувало 2,8 млн кубометрів паливних дров для населення та соціальної сфери — майже на 60% більше, ніж за аналогічний період торік. За підсумками року підприємство прогнозує продаж понад 3 млн кубометрів, що стане рекордним показником.

У середньому підприємство щомісяця продає понад 320 тис. кубометрів дров. Найбільші обсяги відвантажень зафіксували у вересні — майже 350 тис. кубометрів. У компанії пов'язують це з похолоданням і посиленням російських атак на критичну інфраструктуру.

Найактивніше дровами запасаються жителі Рівненської, Черкаської, Закарпатської, Житомирської та Чернівецької областей. Водночас найбільший попит зберігається у громадах, які не мають газифікації.

Близько 71% усіх продажів припадає на твердолистяні породи деревини. Вони горять довше та забезпечують більше тепла. Наразі на складах підприємства є 170 тис. кубометрів дров'яної деревини.

Скільки коштують дрова

Середня ціна реалізації на верхньому складі без урахування доставки становить 1380 грн за кубометр із ПДВ. Вартість залежить від породи деревини та регіону.

Ціни за групами:

І група — твердолистяні породи: від 1250 до 1700 грн/м³;

ІІ група — сосна та вільха: від 970 до 1280 грн/м³;

ІІІ група — ялина, ялиця та м'яколистяні породи: від 850 до 1200 грн/м³.

За даними підприємства, найнижчі ціни пропонують у ресурсних лісництвах Карпат і Полісся.

Як придбати дрова

Оформити замовлення можна безпосередньо в лісництвах і надлісництвах ДП «Ліси України». Адреси та контакти відповідальних працівників оприлюднені на сайті підприємства.

Для придбання потрібно:

Заповнити та підписати заяву на місці. Отримати реквізити після внесення даних до системи ЕОД. Оплатити замовлення через онлайн-банкінг, у банку або терміналі в лісництві. Узгодити час і місце вивезення дров.

Джерело: «Ліси України»

Нагадаємо, дрова в Україні різко подорожчали.

Нагадаємо, що Українці можуть отримати до 19,4 тис грн на дрова:як оформити допомогу.

Українці та соціальні установи значно активніше закуповують дрова. Від початку року в Україні реалізували майже 1,1 млн м³ дров’яної деревини, що приблизно удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читай нас у