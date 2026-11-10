Спрос на дрова в Украине вырос почти на 60% — «Леса Украины»

ГП «Леса Украины» с начала 2026 года реализовало 2,8 млн кубометров топливных дров для населения и социальной сферы — почти на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года предприятие прогнозирует продажу более 3 млн кубометров, что станет рекордным показателем.

В среднем предприятие ежемесячно продает более 320 тыс. кубометров дров. Наибольшие объемы отгрузок были зафиксированы в сентябре — почти 350 тыс. кубометров. В компании связывают это с похолоданием и усилением российских атак на критическую инфраструктуру.

Наиболее активно дровами запасаются жители Ровенской, Черкасской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областей. При этом наибольший спрос сохраняется в населенных пунктах, не охваченных газификацией.

Около 71% всех продаж приходится на твердолиственные породы древесины. Они горят дольше и дают больше тепла. Сейчас на складах предприятия находится 170 тыс. кубометров дровяной древесины.

Сколько стоят дрова

Средняя цена реализации на верхнем складе без учета доставки составляет 1380 грн за кубометр с НДС. Стоимость зависит от породы древесины и региона.

Цены по группам:

I группа — твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн/м³;

II группа — сосна и ольха: от 970 до 1280 грн/м³;

III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн/м³.

По данным предприятия, самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпат и Полесья.

Как приобрести дрова

Оформить заказ можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах ГП «Леса Украины». Адреса и контакты ответственных сотрудников опубликованы на сайте предприятия.

Для покупки необходимо:

Заполнить и подписать заявление на месте. Получить реквизиты после внесения данных в систему ЭОД. Оплатить заказ через онлайн-банкинг, в банке или терминале в лесничестве. Согласовать время и место вывоза дров.

Источник: «Леса Украины»

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