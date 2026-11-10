„Złoty Mandaryn” — zwycięzca Ukrainian Business Award 2026

Ukraińska firma „Złoty Mandaryn”, jeden z wiodących producentów płyt chodnikowych i wyrobów betonowych do zagospodarowania przestrzeni publicznej, świętuje 20-lecie działalności oraz otrzymanie prestiżowej nagrody Ukrainian Business Award 2026.





W ciągu dwóch dekad firma przeszła drogę ciągłego rozwoju, udoskonalania technologii produkcyjnych i poszerzania asortymentu.



Obecnie „Złoty Mandaryn” oferuje szeroki wybór płyt chodnikowych, kamienia elewacyjnego oraz elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej, łącząc nowoczesny design, jakość i trwałość.





Produkty firmy są wykorzystywane do zagospodarowania terenów prywatnych, kompleksów mieszkaniowych, obiektów komercyjnych oraz przestrzeni publicznych na terenie całej Ukrainy.



Nagroda Ukrainian Business Award 2026 stała się ważnym wyrazem uznania dla wieloletniej pracy, profesjonalizmu zespołu oraz dążenia do ciągłego doskonalenia



.„Złoty Mandaryn” nieustannie się rozwija, wdraża nowe rozwiązania i tworzy produkty, które pomagają kształtować nowoczesne i komfortowe przestrzenie.





20 lat doświadczenia. 20 lat zaufania. 20 lat jakości!

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