«Золотий Мандарин» — переможець Ukrainian Business Award 2026

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Українська компанія «Золотий Мандарин», один із провідних виробників тротуарної плитки та бетонних виробів для благоустрою, відзначає 20-річчя своєї діяльності та отримання престижної нагороди Ukrainian Business Award 2026.





За два десятиліття компанія пройшла шлях постійного розвитку, вдосконалення виробничих технологій та розширення асортименту.



Сьогодні «Золотий Мандарин» пропонумає широкий вибір тротуарної плитки, облицювального каменю та елементів благоустрою, поєднуючи сучасний дизайн, якість і довговічність.





Продукція компанії використовується для облаштування приватних територій, житлових комплексів, комерційних об’єктів та громадських просторів по всій Україні.



Нагорода Ukrainian Business Award 2026 стала важливим визнанням багаторічної праці, професіоналізму команди та прагнення до постійного вдосконалення.



«Золотий Мандарин» продовжує розвиватися, впроваджувати нові рішення та створювати продукцію, яка допомагає формувати сучасні й комфортні простори.





20 років досвіду. 20 років довіри. 20 років якості!

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