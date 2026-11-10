«Золотой мандарин» — победитель Ukrainian Business Award 2026

Украинская компания «Золотой Мандарин», один из ведущих производителей тротуарной плитки и бетонных изделий для благоустройства, отмечает 20-летие своей деятельности и получение престижной награды Ukrainian Business Award 2026.





За два десятилетия компания прошла путь постоянного развития, совершенствования производственных технологий и расширения ассортимента.



Сегодня «Золотой Мандарин» предлагает широкий выбор тротуарной плитки, облицовочного камня и элементов благоустройства, сочетающих современный дизайн, качество и долговечность.





Продукция компании используется для благоустройства частных территорий, жилых комплексов, коммерческих объектов и общественных пространств по всей Украине.



Награда Ukrainian Business Award 2026 стала важным признанием многолетнего труда, профессионализма команды и стремления к постоянному совершенствованию



.«Золотой Мандарин» продолжает развиваться, внедрять новые решения и создавать продукцию, которая помогает формировать современные и комфортные пространства.





20 лет опыта. 20 лет доверия. 20 лет качества!

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