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Новости Бизнес

«Золотой мандарин» — победитель Ukrainian Business Award 2026

Денис Мацеевский 10 Ноября 2026 17:07
«Золотой мандарин» — победитель Ukrainian Business Award 2026

Украинская компания «Золотой Мандарин», один из ведущих производителей тротуарной плитки и бетонных изделий для благоустройства, отмечает 20-летие своей деятельности и получение престижной награды Ukrainian Business Award 2026.

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За два десятилетия компания прошла путь постоянного развития, совершенствования производственных технологий и расширения ассортимента.

Сегодня «Золотой Мандарин» предлагает широкий выбор тротуарной плитки, облицовочного камня и элементов благоустройства, сочетающих современный дизайн, качество и долговечность.

 
 
 
 
 
 



Продукция компании используется для благоустройства частных территорий, жилых комплексов, коммерческих объектов и общественных пространств по всей Украине.

Награда Ukrainian Business Award 2026 стала важным признанием многолетнего труда, профессионализма команды и стремления к постоянному совершенствованию

.«Золотой Мандарин» продолжает развиваться, внедрять новые решения и создавать продукцию, которая помогает формировать современные и комфортные пространства.

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