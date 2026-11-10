Bank Narodowy podniósł oficjalne kursy dolara i euro na dzień 11 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara amerykańskiego na środę, 11 listopada 2026 r., na poziomie 45,50 hrywny. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 10 listopada, kurs amerykańskiej waluty wzrósł o 9 kopiejek z poziomu 45,41 hrywny.

Oficjalny kurs waluty europejskiej również uległ wzrostowi. Na dzień 11 listopada organ regulacyjny ustalił kurs euro na poziomie 51,07 hrywny, co stanowi wzrost o 26 kopiejek w porównaniu z wtorkiem, kiedy to euro kosztowało 50,81 hrywny.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

We wrześniu 2026 r. ceny konsumpcyjne na Ukrainie wzrosły o 2,1%, podczas gdy w sierpniu wzrost wyniósł 0,1%, a w lipcu – 0,3%. Według danych za wrzesień roczna inflacja przyspieszyła do 10%.

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