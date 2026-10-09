Інфляція в Україні прискорилася до 10%, у вересні споживчі ціни зросли на 2,1%

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У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%, тоді як у серпні підвищення становило 0,1%, а в липні — 0,3%. За підсумками вересня річна інфляція прискорилася до 10%.

За даними Держстату, у вересні 2025 року споживчі ціни зросли лише на 0,3%. На тлі цієї бази порівняння річний показник інфляції у вересні 2026 року збільшився до 10% проти 8,1% у серпні.

Для порівняння, за підсумками липня річна інфляція становила 7,7%, а червня — 7,2%.

Водночас прискорилося зростання базової інфляції. У вересні 2026 року вона становила 2%, тоді як у серпні цей показник дорівнював 0,5%, а в липні — 0,3%.

Оскільки у вересні минулого року базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі її показник зріс до 8,8% проти 8,1% за підсумками серпня.

Наприкінці липня Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 10%. У попередньому прогнозі, оприлюдненому у квітні, очікуваний показник становив 9,4%.

Прогноз інфляції на 2027 рік також переглянули в бік підвищення — з 6,5% до 6,9%.

Пізніше заступник голови НБУ Володимир Лепушинський у колонці для агентства «Інтерфакс-Україна» зазначив, що липневий прогноз не враховував нових атак на логістичну інфраструктуру та спричинених ними руйнувань.

За оцінкою Національного банку, ці чинники можуть додатково збільшити споживчі ціни на 0,4–0,6 відсоткового пункту.

Крім того, НБУ оцінив вплив чергового подорожчання пального на інфляцію в 0,3 відсоткового пункту.

Про це повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

За даними CNBC, річна інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 3,8%. Це найвищий показник із вересня 2023 року. Значення також перевищило ринкові очікування.

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