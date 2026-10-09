Зеленський попередив США про наслідки послаблення санкцій проти Росії

Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити Росії продавати дизельне паливо. Президент України заявив, що послаблення санкцій без домовленостей про припинення ударів лише дасть Москві більше можливостей продовжувати війну. Натомість Київ пропонує США домовитися про взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Президент наголосив, що поступки Росії не наблизять мир. На його думку, дозвіл продавати нафтопродукти принесе Москві додаткові ресурси для продовження війни. «Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити», — заявив Зеленський.

Зеленський нагадав про російські удари після послаблення санкцій

Президент також згадав рішення в Європі про зняття санкцій із російських олігархів. За його словами, після цього Росія не припинила атакувати Україну. Навпаки, удари та обстріли продовжилися. Серед прикладів Зеленський назвав ракетний удар по житловому будинку в Прилуках, застосування авіабомб по міських автобусах у Краматорську та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Під російськими ударами опинялися Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші міста.

Унаслідок цих атак гинуть і дістають поранення мирні жителі. Як наголосив президент, ідеться про десятки загиблих і сотні постраждалих. Зеленський вважає, що Росія посилює терор, оскільки не може досягти своїх цілей на фронті. За його оцінкою, цього року російська армія на передовій слабша, ніж у будь-який інший період повномасштабної війни.

Водночас, за словами президента, Володимир Путін намагається використати закриті переговори, щоб домогтися послаблення санкцій. Це, як вважає Зеленський, дозволило б Росії виграти час і продовжити бойові дії.

Президент закликав США не йти на поступки Москві без конкретних домовленостей про зниження інтенсивності війни. «Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією — це очевидна слабкість. Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу», — наголосив Зеленський.

Україна пропонує США домовитися про удари по енергетиці

Україна, за словами президента, готова до взаємних кроків, які допоможуть знизити інтенсивність бойових дій. Американська команда вже знає позицію Києва щодо такої домовленості.

Зеленський запропонував припинити удари по енергетичних об’єктах з обох боків. За його словами, Україна готова не атакувати російські нафтопереробні заводи, якщо Росія припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. «Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сил Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу», — сказав президент.

Зеленський назвав умови для завершення війни

Під час перебування в Києві з українською стороною зустрілася двопартійна делегація Конгресу США. Американські представники запитали Зеленського, що потрібно для завершення війни. Президент відповів, що Україна потребує сильної підтримки Сполучених Штатів, а також посилення тиску на Росію. Серед необхідних кроків він назвав санкції відповідно до закону, пов’язаного із сенатором Ліндсі Гремом.

Зеленський закликав Вашингтон підтримати захист українців і провести з Москвою жорстку розмову. За його словами, метою мають бути реальне зниження інтенсивності бойових дій і конкретні домовленості, а не нові поступки Кремлю. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня провів у Києві зустріч із делегацією Конгресу США у складі Роджера Вікера, Кевіна Крамера, Марка Вісі та Дена Креншоу. Переговори відбулися на тлі повітряної тривоги та триваючих атак рф із використанням дронів по критичній інфраструктурі.

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