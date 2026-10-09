Зеленський обговорив із конгресменами США закон Грема та виробництво Patriot

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Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня провів у Києві зустріч із делегацією Конгресу США у складі Роджера Вікера, Кевіна Крамера, Марка Вісі та Дена Креншоу. Переговори відбулися на тлі повітряної тривоги та триваючих атак рф із використанням дронів по критичній інфраструктурі.

Головними темами обговорення стали практична реалізація закону сенатора Ліндсі Грема для обмеження фінансування російської воєнної машини та прискорення ліцензування виробництва ракет до систем Patriot. Глава держави наголосив, що Україна готова не лише закривати власні потреби у перехоплювачах балістики, а й посилювати спільним виробництвом безпеку Америки та союзників.

Джерело: про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

Високопоставлені представники Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США закликали президента Дональда Трампа запровадити проти Росії санкції, передбачені нещодавно схваленим законом Грема.

Палата представників США вчора, 16 вересня, ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану: 262 голоси за, 159 проти. Документ, названий на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, передали на підпис президенту Дональду Трампу, де він лежить і досі.

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