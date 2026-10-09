Зеленский обсудил с конгрессменами США закон Грема и производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с делегацией Конгресса США в составе Роджера Викера, Кевина Крамера, Марка Виси и Дэна Креншоу. Переговоры состоялись на фоне воздушной тревоги и продолжающихся атак РФ с использованием дронов по критической инфраструктуре.

Главными темами обсуждения стали практическая реализация закона сенатора Линдси Грэма об ограничении финансирования российской военной машины и ускорение лицензирования производства ракет для систем Patriot. Глава государства подчеркнул, что Украина готова не только удовлетворять собственные потребности в средствах перехвата баллистических ракет, но и укреплять посредством совместного производства безопасность Америки и союзников.

Источник: об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Высокопоставленные представители Демократической и Республиканской партий в Сенате США призвали президента Дональда Трампа ввести против России санкции, предусмотренные недавно принятым законом Грема.

Палата представителей США вчера, 16 сентября, приняла законопроект о «адских санкциях» против России и Ирана: 262 голоса «за», 159 «против». Документ, названный в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, был передан на подпись президенту Дональду Трампу, где он находится до сих пор.

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