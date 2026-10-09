Зеленский предупредил США о последствиях ослабления санкций против России

Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить России продавать дизельное топливо. Президент Украины заявил, что ослабление санкций без договоренностей о прекращении ударов лишь даст Москве больше возможностей продолжать войну. В свою очередь Киев предлагает США договориться о взаимном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

Президент подчеркнул, что уступки России не приблизят мир. По его мнению, разрешение на продажу нефтепродуктов принесет Москве дополнительные ресурсы для продолжения войны. «Подарки Путину не принесут мира и никакой пользы для цивилизованного мира. Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать», — заявил Зеленский.

Зеленский напомнил о российских ударах после ослабления санкций

Президент также упомянул решение в Европе о снятии санкций с российских олигархов. По его словам, после этого Россия не прекратила атаковать Украину. Наоборот, удары и обстрелы продолжились. В качестве примеров Зеленский назвал ракетный удар по жилому дому в Прилуках, применение авиабомб по городским автобусам в Краматорске и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру. Под российскими ударами оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие города.

В результате этих атак гибнут и получают ранения мирные жители. Как подчеркнул президент, речь идет о десятках погибших и сотнях пострадавших. Зеленский считает, что Россия усиливает террор, поскольку не может достичь своих целей на фронте. По его оценке, в этом году российская армия на передовой слабее, чем в любой другой период полномасштабной войны.

В то же время, по словам президента, Владимир Путин пытается использовать закрытые переговоры, чтобы добиться ослабления санкций. Это, как считает Зеленский, позволило бы России выиграть время и продолжить боевые действия.

Президент призвал США не идти на уступки Москве без конкретных договоренностей о снижении интенсивности войны. «Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией — это явная слабость. Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру», — подчеркнул Зеленский.

Украина предлагает США договориться об ударах по энергетике

Украина, по словам президента, готова к взаимным шагам, которые помогут снизить интенсивность боевых действий. Американская сторона уже знает позицию Киева относительно такого соглашения.

Зеленский предложил прекратить удары по энергетическим объектам с обеих сторон. По его словам, Украина готова не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. «Украина не будет сжигать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса», — сказал президент.

Зеленский назвал условия для завершения войны

Во время пребывания в Киеве с украинской стороной встретилась двухпартийная делегация Конгресса США. Американские представители спросили Зеленского, что нужно для завершения войны. Президент ответил, что Украине нужна сильная поддержка Соединенных Штатов, а также усиление давления на Россию. Среди необходимых шагов он назвал санкции в соответствии с законом, связанным с сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский призвал Вашингтон поддержать защиту украинцев и провести с Москвой жесткий разговор. По его словам, целью должны быть реальное снижение интенсивности боевых действий и конкретные договоренности, а не новые уступки Кремлю. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября провел в Киеве встречу с делегацией Конгресса США в составе Роджера Викера, Кевина Крамера, Марка Виси и Дэна Креншоу. Переговоры состоялись на фоне воздушной тревоги и продолжающихся атак РФ с использованием дронов по критической инфраструктуре.

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