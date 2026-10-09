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У Києві уламки дрона впали біля бізнес-центру, горить авто

UA.NEWS 09 Жовтня 2026 23:55
У Києві уламки дрона впали біля бізнес-центру, горить авто

У Дніпровському районі Києва уламки російського безпілотника впали поблизу бізнес-центру. Після цього загорівся автомобіль. Екстрені служби прямують на місце події.

 

«У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію біля бізнес-центру. Горить автівка», — написав мер. За його словами, на місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі немає. Обставини події уточнюються. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram.

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