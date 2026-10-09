В Киеве обломки дрона упали возле бизнес-центра, горит автомобиль

В Днепровском районе Киева обломки российского беспилотника упали рядом с бизнес-центром. После этого загорелся автомобиль. Экстренные службы направляются на место происшествия.

«В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию возле бизнес-центра. Горит автомобиль», — написал мэр. По его словам, к месту происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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