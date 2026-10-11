Зеленский и Туск обсудили совместные меры по обеспечению безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава государства поблагодарил польского премьера за поддержку и понимание ситуации с безопасностью, а также угроз, с которыми сталкивается Украина.

«Никто и ничто не сломит Украину и её президента в борьбе с российской агрессией. Я заверил его, что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом», — написал премьер-министр Польши в соцсети Х.

Владимир Зеленский и Дональд Туск обсудили, что именно может укрепить позиции и возможности защиты от российской агрессии.

Президент проинформировал о оборонных потребностях Украины. Глава государства подчеркнул, что российских обстрелов и дестабилизирующей активности РФ стало значительно больше.

«Позиции Польши сильны, и принципиально важно, что мы вместе работаем ради обеспечения безопасности. Координируем и дипломатическую деятельность в преддверии встреч на уровне ЕС в Брюсселе», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

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