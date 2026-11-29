Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Одной из главных тем стало укрепление украинской противовоздушной обороны в преддверии зимы.

По словам украинского министра, в ходе беседы стороны обсудили насущные потребности Украины в сфере обороны. Особое внимание было уделено защите украинского неба от российских ракетных и дронных атак. «Мы обсудили насущные оборонные потребности Украины, уделив особое внимание укреплению нашей противовоздушной обороны в преддверии зимы», — написал Андрей Сибига.

Усиление ПВО особенно важно перед зимним периодом, когда Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру и другие объекты. Системы противовоздушной обороны помогают защищать города, предприятия и критическую инфраструктуру от воздушных ударов. В то же время подробностей о конкретных договоренностях с Норвегией, возможных новых поставках вооружения или сроках их получения Сибига в своём сообщении не привёл. Также пока не сообщалось, договорились ли министры о дальнейших шагах по укреплению украинской ПВО. О беседе Сибига сообщил 29 ноября в соцсети Х.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в оценке оборонных возможностей Норвегии на её почти 200-километровой сухопутной границе с Россией.

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