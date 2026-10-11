Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського
Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.
Маск заявив, що український лідер «зайшов надто далеко», а також закликав українців обрати нового президента, який зможе домовитися.
«Зеленський зайшов надто далеко», — написав Ілон Маск у коментарі під дописом із відео, на якому Дональд Трамп критикує українського президента.
Крім того, американський бізнесмен заявив, що українцям варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися.
.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. https://t.co/CdRlMcPlKr
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026
Маск знову долучився до команди Дональда Трампа, а його коментар став продовженням критики Володимира Зеленського з боку американського президента.
Про це Маск написав у Твітері.
Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.
Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.