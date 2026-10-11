Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського

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Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Маск заявив, що український лідер «зайшов надто далеко», а також закликав українців обрати нового президента, який зможе домовитися.

«Зеленський зайшов надто далеко», — написав Ілон Маск у коментарі під дописом із відео, на якому Дональд Трамп критикує українського президента.

Крім того, американський бізнесмен заявив, що українцям варто обрати нового главу держави, який зможе домовитися.

.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. https://t.co/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Маск знову долучився до команди Дональда Трампа, а його коментар став продовженням критики Володимира Зеленського з боку американського президента.

Про це Маск написав у Твітері.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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