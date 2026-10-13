Через ерозію на сході Англії знесли щонайменше 183 будинки — The Guardian

На східному узбережжі Англії за останні 16 років щонайменше 183 житлові будинки демонтували через берегову ерозію та зсуви. Місцева влада визнала ці об’єкти надто небезпечними для проживання та знесла їх до можливого обвалу, повідомляє The Guardian.

Демонтажі на узбережжі

Видання отримало дані від дев’яти місцевих рад, які у звіті комітету Палати громад з питань довкілля, продовольства та сільських справ назвали одними з найбільш вразливих до ерозії. Найбільше будинків із 2010 року — 66 — знесла рада Східного Райдінгу Йоркширу. До цієї території належать, зокрема, громади Скіпсі, Олдбро та Мапплтон.

Рада боро Грейт-Ярмут демонтувала 64 будинки, усі — в селі Хемсбі. Від грудня 2025 року там прибрали 41 об’єкт. Представник ради заявив, що минулої зими дюни в Хемсбі зазнали приблизно половини ерозії, яку раніше прогнозували на наступні 30 років, а за трохи більш ніж 12 місяців там втратили понад 10 метрів суходолу.

Рада Північного Норфолку за цей період знесла 21 будинок. Дев’ятнадцять із них демонтували до того, як вони опинилися на краю урвища. У Східному Саффолку, де доступні дані лише за шість років, із 2020 до 2024 року знесли вісім будинків, а з травня 2025 року до квітня 2026-го — ще 16.

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Витрати та ризики

Демонтажі обійшлися приблизно у 1,1 млн фунтів стерлінгів. Агентство з охорони довкілля профінансувало близько 482 тис. фунтів для розчищення 61 будинку, що перебував під загрозою обвалу. Решту витрат покривали місцеві ради, а в деяких випадках — самі власники нерухомості.

За оцінкою Агентства з охорони довкілля, до 2055 року через берегову ерозію в Англії можуть опинитися під загрозою 3,5 тис. об’єктів нерухомості, а до 2105 року — понад 10 тис. Ризику також зазнають 10 км основних автошляхів, 172 км другорядних доріг і близько 5,6 км залізниці протягом наступних 80 років.

Старша наукова співробітниця Університету Східної Англії Софі Дей пояснила, що піщані, гравійні та мулисті породи східного узбережжя особливо вразливі. За її словами, вологіші зими, сильніші шторми та підвищення рівня моря посилюють ерозію і дестабілізують м’які схили.

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