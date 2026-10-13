МВФ прогнозує Саудівській Аравії зростання на 7,9% у 2027 році — Asharq Al-Awsat

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка Саудівської Аравії у 2027 році зросте на 7,9% після очікуваного скорочення на 3,3% у 2026-му. Відновлення має відбутися завдяки нарощуванню виробництва та експорту енергоносіїв, а також поступовому відновленню регіональної торгівлі, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Зміна прогнозу МВФ

У жовтневому огляді World Economic Outlook Фонд суттєво переглянув оцінки для королівства. У квітні МВФ очікував зростання економіки Саудівської Аравії на 3,1% у 2026 році та на 4,5% у 2027-му. Новий прогноз враховує розвиток конфлікту та припущення щодо відновлення економічної активності.

Базовий сценарій МВФ передбачає, що Ормузька протока почне відкриватися для судноплавства у березні 2027 року, а до жовтня відбудеться широке повернення до умов, які існували до війни. Це, за оцінкою Фонду, сприятиме відновленню потоків енергоносіїв, перевезень, страхових послуг і платіжних систем.

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Альтернативні маршрути експорту

Саудівська Аравія має альтернативні маршрути постачання нафти, зокрема трубопровід Схід—Захід, який транспортує нафту зі Східної провінції до червономорського порту Янбу. Його пропускна спроможність становить приблизно 7 млн барелів на добу, а королівство прагне збільшити її до 10 млн барелів на добу.

МВФ також прогнозує різке відновлення низки інших економік Перської затоки у 2027 році: Катару — на 18,8%, Кувейту — на 17,1%, Бахрейну — на 13,9%, Об’єднаних Арабських Еміратів — на 7,7%. Для Оману прогноз становить 2,2%. Темпи відновлення, за сценарієм Фонду, залежатимуть від перебігу конфлікту та стабільності морського судноплавства.

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