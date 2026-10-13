Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że gospodarka Arabii Saudyjskiej wzrośnie w 2027 roku o 7,9% po spodziewanym spadku o 3,3% w 2026 roku. Ożywienie ma nastąpić dzięki zwiększeniu produkcji i eksportu nośników energii, a także stopniowej odbudowie handlu regionalnego, informuje Asharq Al-Awsat.

Zmiana prognozy MFW

W październikowym przeglądzie World Economic Outlook Fundusz znacząco zrewidował oceny dla królestwa. W kwietniu MFW oczekiwał wzrostu gospodarki Arabii Saudyjskiej o 3,1% w 2026 roku i o 4,5% w 2027 roku. Nowa prognoza uwzględnia rozwój konfliktu oraz założenia dotyczące ożywienia aktywności gospodarczej.

Scenariusz bazowy MFW zakłada, że Cieśnina Ormuz zacznie otwierać się dla żeglugi w marcu 2027 roku, a do października nastąpi szeroki powrót do warunków istniejących przed wojną. Według oceny Funduszu przyczyni się to do odbudowy przepływów nośników energii, transportu, usług ubezpieczeniowych i systemów płatniczych.

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Alternatywne szlaki eksportowe

Arabia Saudyjska ma alternatywne trasy dostaw ropy, w tym rurociąg Wschód—Zachód, który transportuje ropę z Prowincji Wschodniej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Jego przepustowość wynosi około 7 mln baryłek dziennie, a królestwo dąży do zwiększenia jej do 10 mln baryłek dziennie.

MFW prognozuje także gwałtowne ożywienie szeregu innych gospodarek Zatoki Perskiej w 2027 roku: Kataru — o 18,8%, Kuwejtu — o 17,1%, Bahrajnu — o 13,9%, Zjednoczonych Emiratów Arabskich — o 7,7%. Dla Omanu prognoza wynosi 2,2%. Tempo ożywienia, zgodnie ze scenariuszem Funduszu, będzie zależeć od przebiegu konfliktu i stabilności żeglugi morskiej.

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