Około 10 izraelskich pojazdów wojskowych zbliżyło się do tamy Abdin w prowincji Daraa na południu Syrii. W tym czasie nad tym obszarem latały izraelskie samoloty wojskowe, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na syryjskie media państwowe.

Przeszukania i ostrzał

Syryjski kanał telewizyjny Alikhbariah oświadczył, że izraelskie siły strzelały w kierunku terenów rolniczych i przeszukiwały domy we wschodniej części wsi Abdin. Według nadawcy wcześniej tego samego dnia wojskowi podpalili również dom i magazyn paszy na obszarze wiejskim prowincji Daraa.

Stacja nie podała informacji o ewentualnych zabitych lub rannych ani o skali zniszczeń.

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Poprzednie wkroczenie wojsk

Dzień wcześniej, według syryjskiej państwowej agencji SANA, pięć izraelskich pojazdów wojskowych wjechało do tego samego obszaru przez bramę Tel Abu Ghaitar, położoną w pobliżu okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Agencja twierdzi, że wojskowi przeszukali dom miejscowego mieszkańca, zatrzymali na około godzinę kilku młodych mężczyzn, skonfiskowali motocykl i strzelali w kierunku niezabudowanej działki, po czym opuścili ten obszar.

Izrael zintensyfikował operacje wojskowe w Syrii po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, uderzając w obiekty wojskowe i rozszerzając obecność w strefie buforowej okupowanych Wzgórz Golan. Władze Syrii wielokrotnie potępiały takie działania jako naruszenie suwerenności kraju.

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