Międzynarodowy Fundusz Walutowy aktualizuje Program Oceny Sektora Finansowego (FSAP), aby pomóc państwom członkowskim chronić systemy finansowe przed współczesnymi ryzykami. Fundusz wymienia wśród nich rozwój sztucznej inteligencji, cyberataki, wzrost długu publicznego i napięcia geopolityczne — informuje Bangkok Post.

Ryzyka i możliwości związane z AI

Zastępczyni dyrektora Departamentu Rynków Pieniężnych i Kapitałowych MFW Michaela Erbenova oświadczyła, że w ramach FSAP fundusz analizuje sposoby poprawy oceny odporności operacyjnej. Szczególną uwagę poświęca się AI, która stwarza dla systemów finansowych nowe możliwości i ryzyka.

Według niej sztuczna inteligencja może wspierać włączenie finansowe i wzrost gospodarczy. Jednocześnie jej szybki rozwój budzi obawy związane z cyberzagrożeniami, zakłóceniami operacyjnymi oraz zdolnością istniejących mechanizmów regulacyjnych do skutecznego reagowania na nie.

Podczas przeglądu programu MFW sprawdzi, czy władze krajowe dysponują wystarczającymi narzędziami regulacyjnymi, standardami i wykwalifikowanymi specjalistami, aby sprostać takim wyzwaniom. Fundusz rozważy również, czy obowiązujące przepisy, wymogi sprawozdawcze i standardy kapitałowe odpowiadają zmianom technologicznym.

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Odporność systemu i wdrażanie rekomendacji

Zastępczyni prezesa Banku Grecji Christina Papaconstantinou zauważyła, że oceny stabilności finansowej powinny obejmować odporność całego systemu, a nie tylko poszczególnych instytucji. Nawet instytucja finansowa chroniona przed cyberatakami może pozostawać podatna na zagrożenia, jeśli atak dotknie powiązane organizacje lub infrastrukturę krytyczną.

Podkreśliła, że skuteczność takich ocen zależy od tego, czy państwa wdrażają rekomendacje i dostosowują politykę do zmian warunków finansowych. Jej zdaniem połączenie wniosków FSAP z regularnym nadzorem MFW na podstawie artykułu IV mogłoby pomóc władzom śledzić postępy i korygować politykę bez czekania na kolejną pełną ocenę.

Erbenova oświadczyła, że rekomendacje należy dostosowywać do warunków krajowych, wymogów prawnych i zasobów regulatorów. MFW planuje również wzmocnić wsparcie dla rozwoju zdolności państw do wdrażania rekomendacji. Współpraca z Bankiem Światowym mogłaby uzupełniać takie oceny o szersze cele rozwojowe, w tym w dziedzinie włączenia finansowego.

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