Węgierscy burmistrzowie gmin wezwali do udzielenia pomocy Ukrainie przed nadchodzącą ciężką zimą

Burmistrzowie siedmiu węgierskich miast i czterech dzielnic Budapesztu, które utrzymują stosunki partnerskie z ukraińskimi gminami, opublikowali list otwarty z apelem o pomoc dla Ukrainy w przygotowaniach do trudnej zimy. Obiecali dołożyć wszelkich starań, by wesprzeć ukraińskie miejscowości, i wezwali inne węgierskie gminy do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Apel podpisali burmistrzowie miast Szeged, Székesfehérvár, Erd, Gödöllő, Godmezavasarhegy, Szombathely i Budajors, a także przedstawiciele czterech dzielnic Budapesztu.

List przygotowano w przeddzień 70. rocznicy rewolucji węgierskiej i walk wyzwoleńczych z 1956 roku. W dokumencie tym węgierscy burmistrzowie narysowali paralelę między walką Węgrów o wolność a obecną wojną obronną Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji.

„Zdecydowanie potępiamy wojnę na pełną skalę, którą rosyjskie kierownictwo polityczne rozpętało przeciwko Ukrainie i która trwa już ponad cztery i pół roku. Nie ma takiej historycznej krzywdy, interesu politycznego ani dążenia wielkiego państwa do dominacji, które mogłyby usprawiedliwić wojskową inwazję na niepodległe państwo” – czytamy w liście.

Sygnatariusze podkreślili, że partnerstwo między miastami nie powinno ograniczać się do oficjalnych umów, wzajemnych wizyt i wspólnych wydarzeń. Ich zdaniem prawdziwe braterstwo oznacza gotowość do wzajemnej pomocy w trudnych okolicznościach.

Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w przededniu zimy, która może stać się ciężką próbą dla Ukrainy ze względu na skutki rosyjskiej agresji.

„Dlatego my, sygnatariusze niniejszego oświadczenia, zobowiązujemy się, w miarę naszych możliwości, wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby pomóc odpowiednim ukraińskim miejscowościom, zwracając szczególną uwagę na przygotowania do zbliżającej się zimy oraz najpilniejsze potrzeby humanitarne ludności” — oświadczyli węgierscy burmistrzowie.

W ten sposób węgierskie gminy zadeklarowały gotowość do przeznaczenia środków na wsparcie ukraińskich społeczności, w szczególności na przygotowanie do zimowego sezonu oraz zaspokojenie najpilniejszych potrzeb humanitarnych.

Autorzy listu otwartego zwrócili się również do wszystkich węgierskich samorządów lokalnych, które już utrzymują stosunki partnerskie z ukraińskimi miejscowościami lub dopiero planują je nawiązać.

Wezwali oni lokalne władze do nawiązania kontaktu z ukraińskimi partnerami, ustalenia ich potrzeb oraz zaangażowania w pomoc jak najszerszego grona podmiotów.

„Wzywamy je do skontaktowania się ze swoimi ukraińskimi partnerami, oceny ich potrzeb oraz zmobilizowania mieszkańców swoich miejscowości, społeczności, instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorstw do udzielenia pomocy” – czytamy w apelu.

Inicjatywa węgierskich burmistrzów ma na celu zjednoczenie lokalnych społeczności, organizacji i przedsiębiorstw w celu wsparcia Ukrainy przed zimą. Autorzy listu zwracają szczególną uwagę na potrzeby humanitarne ludności oraz pomoc dla ukraińskich miast partnerskich.

Informacja ta znajduje się w liście opublikowanym na stronie internetowej Rady Miasta Budapesztu.

Słowacja i Węgry nie przyłączą się do finansowania dodatkowej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 mld euro, o którą Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Unii Europejskiej na rok 2027. Oświadczył to premier Słowacji Robert Fico, dodając, że premier Węgier Péter Magyar zajmuje takie samo stanowisko. Jednocześnie oba kraje nie będą przeszkadzać innym członkom UE, jeśli ci uzgodnią przyznanie środków.

20 października Wietnam ogłosił przyznanie Ukrainie pomocy humanitarnej w wysokości 500 tysięcy dolarów amerykańskich.

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