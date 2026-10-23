Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zobowiązała operatorów do skontrolowania prawie 2 tys. samolotów Boeing 737 Next Generation po zgłoszeniach dotyczących wahań pochylenia, związanych z nadmiernym luzem mechanizmu statecznika poziomego. Według AeroTime wymóg dotyczy 1 987 samolotów zarejestrowanych w USA.

Jakie samoloty obejmuje dyrektywa

Dyrektywa zdatności do lotu, opublikowana 19 października 2026 roku, obejmuje modele Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800, 737-900 i 737-900ER. Samoloty Boeing 737 MAX nie są nią objęte.

Przepis wejdzie w życie 23 listopada 2026 roku. Operatorzy muszą zmierzyć luz w zawiasach mocowania statecznika oraz w mechanizmie śrubowym jego przemieszczania. W zależności od wyników kontroli mogą być potrzebne dodatkowe inspekcje, naprawy lub wymiana części.

Ryzyko utraty sterowności

Statecznik poziomy to ruchoma powierzchnia w tylnej części samolotu, która pomaga kontrolować położenie nosa samolotu w górę lub w dół. FAA oświadczyła, że nadmierny luz w jego mechanizmie może powodować niepożądane ruchy i wahania pochylenia.

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Regulator ostrzegł, że jeśli problem nie zostanie usunięty, może doprowadzić do flatteru — niebezpiecznych drgań konstrukcji, które mogą spowodować utratę kontroli nad samolotem.

Wnioski linii lotniczych odrzucono

Podczas dyskusji nad projektem dyrektywy Canadian North poprosiła o wydłużenie początkowego terminu kontroli z 12 do 36 miesięcy, aby połączyć te prace z dużym przeglądem technicznym. United Airlines poprosiły o wydłużenie odstępów między ponownymi inspekcjami dla samolotów z wymienionymi łożyskami zawiasów.

FAA odrzuciła oba wnioski, podkreślając konieczność kontrolowania luzu niezależnie od tego, czy komponenty są oryginalne, naprawione czy nowe. Jednocześnie agencja jest gotowa rozpatrywać indywidualne wnioski o przedłużenie terminów, jeśli istnieją dowody na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Według szacunków FAA pomiar luzu będzie wymagał sześciu godzin pracy na jeden samolot i będzie kosztował 510 dolarów. Łączne koszty dla floty amerykańskiej wyniosą około 1 mln dolarów, nie uwzględniając ewentualnych napraw i wymiany zużytych części.

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