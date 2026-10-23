美国联邦航空管理局（FAA）在收到有关俯仰振荡的报告后，要求运营商检查近2000架波音737 Next Generation飞机。这些振荡与水平安定面机构的过大间隙有关。据AeroTime报道，该要求涉及1987架在美国注册的飞机。

该指令涵盖哪些飞机

这项于2026年10月19日发布的适航指令适用于波音737-600、737-700、737-700C、737-800、737-900和737-900ER机型。波音737 MAX飞机不在其适用范围内。

该规定将于2026年11月23日生效。运营商必须测量安定面安装铰链以及其螺旋传动机构的间隙。根据检查结果，可能需要进行额外检查、维修或更换零部件。

失去控制的风险

水平安定面是飞机尾部的一个可动翼面，有助于控制飞机机头向上或向下的位置。FAA表示，其机构中过大的间隙可能导致非预期动作和俯仰振荡。

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监管机构警告称，如果问题未得到解决，可能导致颤振——一种危险的结构振动，可能造成飞机失去控制。

航空公司的请求被拒绝

在讨论指令草案期间，Canadian North要求将首次检查期限从12个月延长至36个月，以便将相关工作与大型维护结合进行。United Airlines要求延长已更换铰链轴承飞机的重复检查间隔。

FAA拒绝了两项请求，并强调无论部件是原装、维修过还是新的，都必须监测间隙。同时，该机构准备在有证据证明能够维持适当安全水平的情况下，审议个别延长期限的请求。

FAA估计，每架飞机的间隙测量需要六个工时，费用为510美元。美国机队的总成本将约为100万美元，不包括可能的维修和更换磨损部件费用。

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