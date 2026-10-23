Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало операторов проверить почти 2 тысячи самолетов Boeing 737 Next Generation после сообщений о колебаниях тангажа, связанных с чрезмерным люфтом механизма горизонтального стабилизатора. По данным AeroTime, требование касается 1 987 зарегистрированных в США самолетов.

Какие самолеты охватывает директива

Директива по летной годности, опубликованная 19 октября 2026 года, распространяется на модели Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800, 737-900 и 737-900ER. Самолеты Boeing 737 MAX под ее действие не подпадают.

Правило вступит в силу 23 ноября 2026 года. Операторы должны измерить люфт в шарнирах крепления стабилизатора и винтовом механизме его перемещения. В зависимости от результатов проверки могут потребоваться дополнительные инспекции, ремонт или замена деталей.

Риск потери управляемости

Горизонтальный стабилизатор — это подвижная поверхность в хвостовой части самолета, которая помогает контролировать положение носа самолета вверх или вниз. FAA заявило, что чрезмерный люфт в его механизме может вызвать нежелательные движения и колебания тангажа.

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Регулятор предупредил: если проблему не устранить, она может привести к флаттеру — опасной вибрации конструкции, способной вызвать потерю контроля над самолетом.

Запросы авиакомпаний отклонили

Во время обсуждения проекта директивы Canadian North просила продлить первоначальный срок проверки с 12 до 36 месяцев, чтобы совместить работы с крупным техническим обслуживанием. United Airlines просила увеличить интервалы между повторными инспекциями для самолетов с замененными подшипниками шарниров.

FAA отклонило оба запроса, подчеркнув необходимость контролировать люфт независимо от того, являются ли компоненты оригинальными, отремонтированными или новыми. В то же время агентство готово рассматривать индивидуальные запросы о продлении сроков при наличии доказательств сохранения надлежащего уровня безопасности.

По оценке FAA, измерение люфта потребует шести часов работы на один самолет и будет стоить 510 долларов. Совокупные расходы для американского флота составят около 1 млн долларов, без учета возможного ремонта и замены изношенных деталей.

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