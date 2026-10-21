Мэры семи венгерских городов и четырёх районов Будапешта, поддерживающие побратимские связи с украинскими общинами, обнародовали открытое письмо с призывом помочь Украине подготовиться к суровой зиме. Они пообещали прилагать усилия для поддержки украинских населенных пунктов и призвали другие венгерские муниципалитеты присоединиться к инициативе.

Обращение подписали мэры городов Сегед, Секешфехервар, Эрд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей и Будайорш, а также представители четырёх районов Будапешта.

Письмо было подготовлено накануне 70-й годовщины Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года. В нем венгерские мэры провели параллель между борьбой венгров за свободу и нынешней оборонительной войной Украины против российской агрессии.

«Мы решительно осуждаем полномасштабную войну, развязанную политическим руководством России против Украины, которая длится уже более четырёх с половиной лет. Не может быть такой исторической обиды, политического интереса или стремления великой державы к господству, которые могли бы оправдать военное вторжение в независимую страну», — говорится в письме.

Подписавшие письмо подчеркнули, что партнерство между городами не должно ограничиваться официальными соглашениями, взаимными визитами и совместными мероприятиями. По их мнению, настоящее побратимство предполагает готовность помогать друг другу в сложных обстоятельствах.

Особую актуальность такая поддержка приобретает в преддверии зимы, которая может стать тяжелым испытанием для Украины из-за последствий российской агрессии.

«Поэтому мы, подписанты этого заявления, обязуемся в меру наших возможностей использовать все имеющиеся средства, чтобы помогать соответствующим украинским населённым пунктам, уделяя особое внимание подготовке к приближающейся зиме и самым насущным гуманитарным потребностям населения», — заявили венгерские мэры.

Таким образом, венгерские муниципалитеты заявили о готовности направлять ресурсы на поддержку украинских общин, в частности для подготовки к холодному сезону и удовлетворения первоочередных гуманитарных потребностей.

Авторы открытого письма также обратились ко всем венгерским органам местного самоуправления, которые уже поддерживают побратимские отношения с украинскими населёнными пунктами или только планируют их установить.

Они призвали местные власти наладить контакт с украинскими партнерами, выяснить их потребности и привлечь к оказанию помощи как можно более широкий круг участников.

«Призываем их связаться со своими украинскими партнерами, оценить их потребности и мобилизовать жителей своих населенных пунктов, общины, учреждения, общественные организации и предприятия для оказания помощи», — говорится в обращении.

Инициатива венгерских мэров направлена на объединение местных общин, организаций и бизнеса для поддержки Украины перед зимой. Особое внимание авторы письма уделяют гуманитарным потребностям населения и помощи украинским городам-побратимам.

Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте городского совета Будапешта.

Словакия и Венгрия не будут участвовать в финансировании дополнительной помощи Украине в размере 70 млрд евро, о которой Владимир Зеленский попросил Евросоюз на 2027 год. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что венгерский премьер Петер Мадьяр придерживается такой же позиции. В то же время обе страны не будут препятствовать другим членам ЕС, если те договорятся о выделении средств.

20 октября Вьетнам объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 500 тысяч долларов США.

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