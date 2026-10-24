Франция развернёт 70 тысяч полицейских по всей стране перед новыми протестами, запланированными на субботу. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что власти усиливают меры безопасности из-за призывов к насилию и мародёрству, распространяющихся в интернете, сообщает Deutsche Welle.

Усиленные меры безопасности

По словам Нуньеса, обычные полицейские подразделения усилят элитными частями, конной полицией и тяжёлой техникой. Для обеспечения порядка также планируют использовать вертолёты, водомёты, дроны и системы противодействия дронам.

Министр пообещал жёстко реагировать на действия участников беспорядков, мародёров и других лиц, которые будут прибегать к насилию. Он назвал предыдущие беспорядки неприемлемыми и заявил, что власти сделают всё возможное, чтобы не допустить повторения насилия.

Ограничения в Париже и других городах

Накануне протестов владельцы магазинов в Париже закрывали окна щитами. Городской совет призвал жителей и предпринимателей убрать предметы, которые могут быть использованы для поджогов, в качестве баррикад или метательных предметов.

В определённых районах Парижа сохранятся ограничения на передвижение. По данным местной полиции, на двух центральных площадях города они будут действовать с 23:00 до 06:00.

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Полиция согласовала лишь одно протестное шествие в Париже — его организует профсоюз CGT, а маршрут будет ограниченным. В то же время власти отклонили заявки крупнейшего студенческого профсоюза Франции UNEF и движения «жёлтых жилетов» на проведение отдельных акций. UNEF заявила, что всё равно намерена провести протест, а сторонники «жёлтых жилетов», как ожидается, присоединятся к санкционированному шествию.

В Марселе власти сначала запретили все протесты, но позднее разрешили профсоюзную демонстрацию. В Лионе правоохранители также намерены не допустить протестующих в центральную часть города.

Причины протестов

Протестное движение началось с требований студентов улучшить условия обучения, увеличить число учителей и провести другие изменения в системе образования. Позднее акции переросли в более широкое выражение недовольства стоимостью жизни.

В прошлую субботу протесты переросли в беспорядки в Париже и других крупных городах. Власти заявляли, что радикальные активисты и группы молодых мародёров воспользовались настроениями протестующих для провоцирования хаоса. По сообщению Deutsche Welle, во время столкновений группы людей в масках поджигали автомобили и здания, а тысячи магазинов были разграблены.

Президент Эммануэль Макрон встретился с представителями старшеклассников, однако те заявили, что не удовлетворены результатами разговора и ожидают конкретных предложений на встрече с премьер-министром в понедельник.

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