По состоянию на май 2026 года в Соединённом Королевстве оставался незавершённым 821 из 1347 проектов, финансировавшихся в рамках политики выравнивания регионального развития. В 73 административных районах, заявки которых на такие проекты были одобрены, не завершили ни одного из них, сообщает The Guardian.

Данные о реализации проектов

Издание проанализировало данные, полученные по запросам в соответствии с законодательством о свободе информации. После сбора этих данных журналисты также выявили 59 проектов, которые были завершены позднее.

Медленнее всего проекты реализовывали в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, хотя общее количество таких инициатив там было меньше. Низкие темпы завершения также зафиксировали на северо-западе Англии и в Йоркшире, при том что именно эти регионы получили наибольшее число проектов.

Данные охватывают три ключевые программы: Future High Streets Fund, начатую в 2018 году, Town Deals 2019 года и Levelling Up Fund, запущенный в 2021 году. Программу Future High Streets Fund планировали завершить к марту 2024 года, а предельным сроком использования всех средств Towns Fund и Levelling Up Fund был март 2026 года.

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Новые сроки и причины задержек

При правительстве лейбористов Levelling Up Fund и Town Deals объединили в Local Regeneration Fund, для которого установили новый дедлайн — март 2028 года. Лейбористы также запустили программу Pride in Place объёмом 5,8 млрд фунтов стерлингов. Она предусматривает долгосрочное финансирование, а решения о расходах должны принимать местные советы-правления.

Среди причин задержек The Guardian называет инфляцию: из-за роста стоимости работ местные советы были вынуждены сокращать или приостанавливать часть проектов. В Блэкберне с Дарвеном не завершили ни одного из восьми проектов, профинансированных через Local Regeneration Fund. В Лидсе также не завершили все восемь профинансированных инициатив, включая реконструкцию ратуши Морли, создание центра обучения и навыков и транспортный проект возле станции.

Национальная статистика не учитывает 69 проектов, которые были отменены или объединены с другими. Часть инициатив представляет собой более широкие программы, отдельные компоненты которых уже могли быть реализованы.

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