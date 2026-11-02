Российская Федерация, государство-агрессор, завершает строительство крупной радиолокационной станции возле Гвардейска в Калининградской области, примерно в 37 километрах от границы с Польшей. По данным RMF24, объект потенциально может обнаруживать самолеты, ракеты и морские суда в радиусе до 3 тысяч километров.

Антенные ряды длиной более 500 метров

Как сообщается, спутниковые снимки компании ICEYE показывают на территории комплекса три ряда антен, каждый длиной более 500 метров. Участок вокруг объекта обнесли двойным ограждением. По информации Defence24, работы начались в марте 2023 года.

Станция может быть элементом российской системы 29Б6 «Контейнер» — загоризонтного радара коротковолнового диапазона. Такие системы могут обнаруживать цели вне прямой видимости благодаря отражению радиоволн от ионосферы. Российские военные ранее заявляли, что «Контейнер» может одновременно отслеживать до 10 тысяч воздушных целей, включая самолеты F-35 со стелс-технологиями.

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Еще один комплекс возле Черняховска

В Калининградской области также строят другой крупный радиолокационный объект возле Черняховска. По данным Defence24, он имеет форму кольца диаметром более 1,6 километра, а его строительство также начали в марте 2023 года. Назначение второго комплекса остается неясным, однако аналитики, которых цитирует издание, допускают, что оба объекта могут быть частями одной системы.

Представитель литовских вооруженных сил полковник Вайдотас Малинионис считает, что новый радар может дать российскому командованию больше времени для реагирования в случае возможного конфликта с НАТО. Латвийский военный аналитик Эвия Дятковица отметила, что система могла бы помогать выявлять низколетящие объекты, в том числе беспилотники.

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