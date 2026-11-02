Росія завершує будівництво радара за 37 км від кордону Польщі — RMF24

Російська Федерація — держава-агресор — завершує будівництво великої радіолокаційної станції поблизу Гвардійська в Калінінградській області, приблизно за 37 кілометрів від кордону з Польщею. За даними RMF24, об’єкт потенційно може виявляти літаки, ракети та морські судна в радіусі до 3 тисяч кілометрів.

Антенні ряди завдовжки понад 500 метрів

Як повідомляється, супутникові знімки компанії ICEYE показують на території комплексу три ряди антен, кожен завдовжки понад 500 метрів. Ділянку навколо об’єкта обнесли подвійною огорожею. За інформацією Defence24, роботи розпочалися у березні 2023 року.

Станція може бути елементом російської системи 29Б6 «Контейнер» — надгоризонтного радара короткохвильового діапазону. Такі системи можуть виявляти цілі поза прямою видимістю завдяки відбиттю радіохвиль від іоносфери. Російські військові раніше заявляли, що «Контейнер» може одночасно відстежувати до 10 тисяч повітряних цілей, зокрема літаки F-35 зі стелс-технологіями.

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Ще один комплекс поблизу Черняховська

У Калінінградській області також будують інший великий радіолокаційний об’єкт поблизу Черняховська. За даними Defence24, він має форму кільця діаметром понад 1,6 кілометра, а його будівництво також почали у березні 2023 року. Призначення другого комплексу залишається незрозумілим, однак аналітики, яких цитує видання, допускають, що обидва об’єкти можуть бути частинами однієї системи.

Представник литовських збройних сил полковник Вайдотас Малініоніс вважає, що новий радар може дати російському командуванню більше часу для реагування у разі можливого конфлікту з НАТО. Латвійська військова аналітикиня Евія Дятковіца зазначила, що система могла б допомагати виявляти низьколітні об’єкти, зокрема безпілотники.

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