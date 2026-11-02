俄罗斯联邦这一侵略国正在加里宁格勒州近卫斯克附近完成一座大型雷达站的建设，该地点距离波兰边境约37公里。据RMF24报道，该设施可能能够在半径达3000公里的范围内探测飞机、导弹和舰船。

天线阵列长度超过500米

据报道，ICEYE公司的卫星图像显示，该综合设施内有三排天线，每排长度均超过500米。设施周边区域被双层围栏围住。据Defence24称，工程于2023年3月开工。

该雷达站可能是俄罗斯29B6“集装箱”系统的组成部分，这是一种短波超视距雷达。此类系统可通过无线电波从电离层反射，在无法直接观测的情况下探测目标。俄罗斯军方此前宣称，“集装箱”可同时追踪多达1万个空中目标，包括采用隐身技术的F-35飞机。

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切尔尼亚霍夫斯克附近的另一处综合设施

加里宁格勒州还在切尔尼亚霍夫斯克附近建设另一座大型雷达设施。据Defence24称，该设施呈环形，直径超过1.6公里，其建设也于2023年3月开始。第二处综合设施的用途仍不明确，但该媒体援引的分析人士认为，两处设施可能是同一系统的组成部分。

立陶宛武装部队代表、瓦伊多塔斯·马利尼奥尼斯上校认为，一旦可能与北约发生冲突，新雷达可为俄罗斯指挥部提供更多反应时间。拉脱维亚军事分析人士埃维娅·贾特科维察指出，该系统可帮助探测低空飞行物体，包括无人机。

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